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Ростех сообщил о завершении испытаний гранат для защиты от управляемых ракет

Армия
Ростех сообщил о завершении испытаний гранат для защиты от управляемых ракет

Испытания специальных гранат, которые могут укрыть от удара высокоточных управляемых ракет, завершились в России, говорится в сообщении Ростеха.

Отмечается, что речь идет о ручных гранатах РДГ-У, которые обеспечивают маскировку личного состава и военной техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия. Подчеркивается, что после оформления необходимых документов можно будет начать серийное производство боеприпасов, передает «Царьград».

Стоит добавить, что разработкой гранаты занимались специалисты ЦНИИТОЧМАШ. В боеприпасе реализован комбинированный принцип действия.
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