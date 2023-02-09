Ростех сообщил о завершении испытаний гранат для защиты от управляемых ракет

Испытания специальных гранат, которые могут укрыть от удара высокоточных управляемых ракет, завершились в России, говорится в сообщении Ростеха.
Отмечается, что речь идет о ручных гранатах РДГ-У, которые обеспечивают маскировку личного состава и военной техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия. Подчеркивается, что после оформления необходимых документов можно будет начать серийное производство боеприпасов, передает «Царьград».
Стоит добавить, что разработкой гранаты занимались специалисты ЦНИИТОЧМАШ. В боеприпасе реализован комбинированный принцип действия.