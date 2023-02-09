Рекордный дефицит торгового баланса зафиксирован в США по итогам 2022 года

Дефицит торгового баланса в США достиг рекордного значения за 2022 год. Соответствующие сведения предоставило министерство торговли Соединенных Штатов. Этот показатель составил 948,1 млрд долларов.
Объем дефицита вырос на 12,2% в сравнении с показателями 2021 года. Динамику также подтверждают эксперты бюро экономического анализа США, входящего в министерство. Сообщается, что тенденция продолжается на протяжение трех лет.
Анализ показал, что основной причиной увеличения дефицита торгового баланса в 2022 году стало то, что жители США покупали зарубежные медикаменты, мобильные телефоны и машины.