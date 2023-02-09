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Власти РФ изучают возможность введения «добровольного налога» для крупного бизнеса

Экономика
Власти РФ изучают возможность введения «добровольного налога» для крупного бизнеса

Крупному российскому бизнесу могут предложить выплатить единоразовый платеж в рамках поддержки бюджета страны, передает «Комменсантъ».

Вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что такая инициатива позволит успешным игрокам бизнес-рынка помочь бюджету страны и внести добровольный налоговый платеж. Это особенно касается предпринимателей, которые смогли получить сверхдоход в 2022 году.

В российском финансовом ведомстве также планируют оценить доходы компаний в наиболее успешных отраслях за последние два года.

Ранее стало известно, что российский магазин приложений для Android RuStore прошел бета-тестирование. Сообщается, что данная площадка поможет развитию бизнеса в сфере технологий, передает «ФедералПресс».
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