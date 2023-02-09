Власти РФ изучают возможность введения «добровольного налога» для крупного бизнеса

Вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что такая инициатива позволит успешным игрокам бизнес-рынка помочь бюджету страны и внести добровольный налоговый платеж. Это особенно касается предпринимателей, которые смогли получить сверхдоход в 2022 году.