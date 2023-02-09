Посол Дедов указал на стратегическое значение нового договора между Россией и Ираном

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов прокомментировал процесс работы над новым договором о диалоге между РФ и Ираном.
Дипломат указал на стратегическое значение соглашения и подчеркнул, что работа над ним идет полным ходом. Об этом Дедов рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Это непростой и трудоемкий процесс, поэтому не хотел бы забегать вперед и делать прогнозы. Важно, чтобы документ, имеющий стратегическое значение, получился солидным, сбалансированным и отражал новые реалии двустороннего сотрудничества», — объяснил российский посол.
Ранее Дедов заявил, что Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от западных санкций, введенных на фоне проведения российской спецоперации на Украине.