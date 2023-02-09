Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол Дедов указал на стратегическое значение нового договора между Россией и Ираном

Политика
Посол Дедов указал на стратегическое значение нового договора между Россией и Ираном

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов прокомментировал процесс работы над новым договором о диалоге между РФ и Ираном.

Дипломат указал на стратегическое значение соглашения и подчеркнул, что работа над ним идет полным ходом. Об этом Дедов рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

«Это непростой и трудоемкий процесс, поэтому не хотел бы забегать вперед и делать прогнозы. Важно, чтобы документ, имеющий стратегическое значение, получился солидным, сбалансированным и отражал новые реалии двустороннего сотрудничества», — объяснил российский посол.

Ранее Дедов заявил, что Москва и Тегеран работают над снижением эффекта от западных санкций, введенных на фоне проведения российской спецоперации на Украине.
иран дедов россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду