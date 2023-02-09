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Амурчанина обвинили в покушении на убийство собутыльника

Общество
Амурчанина обвинили в покушении на убийство собутыльника

Сотрудники управления СК России по Амурской области задержали агрессивного жителя Завитинска.

По версии следствия, 35-летнего мужчина во время совместного злоупотребления спиртными напитками со старым приятелем начал выяснять с ним отношения. Ссора перешла в криминальную плоскость, так как он пырнул оппонента ножом в бедро, сообщает AmurInfo.

Позже пострадавшему была оказана помощь со стороны прибывшей бригады скорой помощи. В отношении задержанного злоумышленника возбуждено Уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Скоро должен состояться суд.
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