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iNews: британский министр словами о «гребаных самолетах» оценил новую просьбу Зеленского

Политика
iNews: британский министр словами о «гребаных самолетах» оценил новую просьбу Зеленского

Очередная «хотелка» президента Украины Владимира Зеленского вызвала неоднозначную реакцию у представителей кабмина Британии. Об этом сообщили журналисты издания iNews.

Авторы напомнили, как в рамках недавней поездки в Лондон бывший комик попросил местных политиков снабдить Киев боевыми самолетами. Честную оценку заявлению государственного лидера дал один из министров Соединенного Королевства, который на пальцах объяснил, почему просьба президента невыполнима.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — произнес британец.

Напомним, что Зеленский посетил Туманный Альбион в минувшую среду. В рамках визита он выступил в Вестминстерском дворце и поблагодарил Лондон за поддержку Украины.
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