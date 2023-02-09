iNews: британский министр словами о «гребаных самолетах» оценил новую просьбу Зеленского

Авторы напомнили, как в рамках недавней поездки в Лондон бывший комик попросил местных политиков снабдить Киев боевыми самолетами. Честную оценку заявлению государственного лидера дал один из министров Соединенного Королевства, который на пальцах объяснил, почему просьба президента невыполнима.