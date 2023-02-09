Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вирусолог Аграновский объяснил, почему COVID-19 продолжает распространяться в России

Общество
Вирусолог Аграновский объяснил, почему COVID-19 продолжает распространяться в России

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди россиян. Причины этого раскрыл профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Коронавирусная инфекция чаще всего встречается среди тех, кто не болел или не прививался. Специалист подчеркнул, что вакцинация могла бы спасти больше жизней.

«Идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — сообщил Аграновский в беседе с изданием «Известия».

Доктор Сергей Токарев предупредил, что COVID-19 может жить в мозге человека до года. Чаще всего инфекция встречается в кишечнике, поддерживая иммуновоспалительные процессы, передает газета «Петербургский дневник».

«Ридус» ранее сообщил, что в России выявили второй случай заражения подштаммом коронавируса «Кракен». В обоих случаях пациенты перенесли его легко.
заболеваемость коронавирус россия вакцинация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду