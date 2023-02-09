Юрист Южалин рассказал, почему в феврале невыгодно пропускать работу

В разговоре с РИА Новости Южалин обратил внимание, что стоимость рабочего дня в феврале окажется выше, чем в любом другом месяце. По словам юриста, в феврале всего восемнадцать рабочих дней, а вдобавок в конце месяца ожидаются сразу четыре выходных.