Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юрист Южалин рассказал, почему в феврале невыгодно пропускать работу

Общество
Юрист Южалин рассказал, почему в феврале невыгодно пропускать работу

Отправляться в отпуск и по другим причинам пропускать работу в феврале будет невыгодно, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В разговоре с РИА Новости Южалин обратил внимание, что стоимость рабочего дня в феврале окажется выше, чем в любом другом месяце. По словам юриста, в феврале всего восемнадцать рабочих дней, а вдобавок в конце месяца ожидаются сразу четыре выходных.

Данные рекомендации, отмечает Южалин, будут неактуальны лишь для людей, работающих на сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке.

Напомним, ранее аналитики сервиса «Авито Работа» назвали зарплату и отсутствие перспектив основными причинами смены деятельности у россиян.
Александр Южалин юрист работа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду