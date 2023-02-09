Юрист Южалин рассказал, почему в феврале невыгодно пропускать работу

Отправляться в отпуск и по другим причинам пропускать работу в феврале будет невыгодно, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В разговоре с РИА Новости Южалин обратил внимание, что стоимость рабочего дня в феврале окажется выше, чем в любом другом месяце. По словам юриста, в феврале всего восемнадцать рабочих дней, а вдобавок в конце месяца ожидаются сразу четыре выходных.
Данные рекомендации, отмечает Южалин, будут неактуальны лишь для людей, работающих на сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке.
Напомним, ранее аналитики сервиса «Авито Работа» назвали зарплату и отсутствие перспектив основными причинами смены деятельности у россиян.