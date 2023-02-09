Макеева отдыхает в шикарном люксе с видом на Казанский собор

Актриса Анастасия Макеева вместе с супругом Романом Мальковым решили провести отдых в Санкт-Петербурге. Звезда телеэкранов не стала скромничать и сняла президентский номер в самом сердце Северной столицы.
Шесть больших комнат, просторный холл, две спальни, ванная и кальянная комнаты занимают целых 170 квадратных метров. В своих соцсетях актриса опубликовала фото с видом из окна на одну из главных достопримечательностей Петербурга — Казанский собор.
«Добро пожаловать в рай. Самый красивый вид в Санкт-Петербурге», — написала Макеева.
Разумеется, цена за проживание в таком номере установлена соответствующая. За сутки постояльцу президентского люкса на Невском проспекте придется выложить 80 тысяч рублей.
Ранее актриса похвасталась, что ее муж набил на груди татуировку с изображением фамильного герба, который придумала сама Макеева.
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