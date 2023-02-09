Володин сравнил Байдена с руководителями Третьего рейха

Политик сослался на выступление Байдена в Конгрессе США, где он назвал свою страну «путеводной звездой». Подобная «идеология исключительности», уверен Володин, приводит к плачевным результатам. Доказательством тому является расследование журналиста Сеймура Херша, который выявил причастность США к терактам на «Северных потоках».