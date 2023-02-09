Володин сравнил Байдена с руководителями Третьего рейха

Своими заявлениями и поступками президент США Джо Байден очень напоминает руководителей Третьего рейха. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Политик сослался на выступление Байдена в Конгрессе США, где он назвал свою страну «путеводной звездой». Подобная «идеология исключительности», уверен Володин, приводит к плачевным результатам. Доказательством тому является расследование журналиста Сеймура Херша, который выявил причастность США к терактам на «Северных потоках».
«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров», — отметил Володин.
Подобный поступок нельзя трактовать иначе как «устрашение», добавил он. Расследование Херша должно стать основой для привлечения Байдена к ответственности, а также выплат компенсации пострадавшим странам.