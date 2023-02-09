Guardian назвала хитрой уловкой «государственный визит» Зеленского в Великобританию

По мнению обозревателя Патрика Винтура, Зеленский воспользовался своими талантами шоумена, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне землетрясений в Турции и Сирии. Политик почувствовал, что тема конфликта постепенно уходит из внимания всего мира. Однако за визитом Зеленского в Великобританию скрывались и «практические требования».