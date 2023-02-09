Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до двух

Число погибших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.
По данным местных властей, в медучреждениях сейчас находятся 11 человек, пострадавших во время ЧП. Работа на месте инцидента продолжается совместно с кинологическими расчетами, которые способствуют более быстрому обнаружению людей, оказавшихся под завалами.
В результате происшествия в жилом доме на улице Линейной обрушилась часть здания. Целых 15 квартир были уничтожены и еще 30 получили повреждения. Предварительной причиной трагедии могла стать утечка газа, сообщали в экстренных службах.