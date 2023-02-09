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Пьяная петербурженка выпала из окна одной из квартир на проспекте Художников

Происшествия
Пьяная петербурженка выпала из окна одной из квартир на проспекте Художников

Жители дома 30к2 по проспекту Художников стали свидетелями падения женщины из окна многоэтажки. По их словам, она упала с третьего этажа дома и долго передвигалась по двору ползком, крича от боли.

Кадры инцидента опубликованы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». По словам очевидцев, хозяин квартиры, откуда выпала пострадавшая, сразу же подбежал ей. Однако помощь оказывать не стал. Он попросил ее не называть номер квартиры, в которой она была, и поспешно скрылся.

«В этой квартире находится наркопритон. Такие ситуации происходят постоянно», — утверждает автор видео.

Обращения в полицию поступали неоднократно, но оставались без внимания. Соседи заявили, что мужчина долгое время распространяет наркотики.
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