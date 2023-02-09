Пьяная петербурженка выпала из окна одной из квартир на проспекте Художников

Кадры инцидента опубликованы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». По словам очевидцев, хозяин квартиры, откуда выпала пострадавшая, сразу же подбежал ей. Однако помощь оказывать не стал. Он попросил ее не называть номер квартиры, в которой она была, и поспешно скрылся.