Байден считает бессмысленными опросы среди американцев о его политике

По результатам недавних опросов среди американцев, больше половины граждан считают, что Байден практически ничего не добился на посту президента. Многие также уверены, что при нем США движутся в неверном направлении. Однако, по мнению Байдена, указанные граждане ответят, что одобряют его политику, если правильно поставить вопрос.

