Байден считает бессмысленными опросы среди американцев о его политике

Социологические опросы среди американских граждан об их отношении к политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена «не имеют значения». Такое заявление сделал хозяин Белого дома.
По результатам недавних опросов среди американцев, больше половины граждан считают, что Байден практически ничего не добился на посту президента. Многие также уверены, что при нем США движутся в неверном направлении. Однако, по мнению Байдена, указанные граждане ответят, что одобряют его политику, если правильно поставить вопрос.
«Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос», — заявил президент в интервью телеканалу CBS.
Ранее Байден снова сообщил о намерении принять участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. При этом глава государства заявил, что не считает свой возраст проблемой.