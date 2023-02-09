Власти выплатят по 32 тыс. рублей жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске

Жителям дома в Новосибирске, в котором прогремел разрушительный взрыв газа, выплатят по 32 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.
Взрыв в пятиэтажной «панельке» на улице Линейной в Заельцовском районе прогремел под утро 9 февраля. По информации экстренных служб, причиной ЧП могли стать утечка газа или неисправность газового оборудования.
После взрыва в пятиэтажке вспыхнул пожар на площади 300 «квадратов», спасатели смогли эвакуировать порядка 50 жильцов. Известно, что в результате чрезвычайного происшествия погиб по меньшей мере один человек и еще семеро получили травмы. Среди пострадавших – один несовершеннолетний, сообщали в региональном Минздраве.