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Власти выплатят по 32 тыс. рублей жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске

Происшествия
Власти выплатят по 32 тыс. рублей жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске

Жителям дома в Новосибирске, в котором прогремел разрушительный взрыв газа, выплатят по 32 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Взрыв в пятиэтажной «панельке» на улице Линейной в Заельцовском районе прогремел под утро 9 февраля. По информации экстренных служб, причиной ЧП могли стать утечка газа или неисправность газового оборудования.

После взрыва в пятиэтажке вспыхнул пожар на площади 300 «квадратов», спасатели смогли эвакуировать порядка 50 жильцов. Известно, что в результате чрезвычайного происшествия погиб по меньшей мере один человек и еще семеро получили травмы. Среди пострадавших – один несовершеннолетний, сообщали в региональном Минздраве.
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