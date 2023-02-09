Момент взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске мог попасть на видео

Взрыв привел к обрушению двух подъездов и спровоцировал пожар на площади 300 квадратных метров. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее врачам удалось реанимировать одного из них. Согласно уточненным данным, жертвой взрыва стал один человек.