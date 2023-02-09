Момент взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске мог попасть на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела предполагаемый момент взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске. Трагедия произошла рано утром 9 февраля.
Взрыв привел к обрушению двух подъездов и спровоцировал пожар на площади 300 квадратных метров. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее врачам удалось реанимировать одного из них. Согласно уточненным данным, жертвой взрыва стал один человек.
Власти Новосибирска пообещали расселить жильцов пострадавшего дома. В результате взрыва в нем были разрушены 15 квартир.
Сейчас на месте продолжается операция по разбору завалов, работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.