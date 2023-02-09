Украинский комбатант казнил сдавшегося в плен российского солдата

В Сети распространился видеоролик, где запечатлены бойцы ВСУ и российские военные, сдавшиеся в плен. На кадрах украинский солдат расстреливает лежащего на снегу пленного очередью в голову, передает Telegram-канал RT.
На опубликованном видео комбатант, вооруженный автоматом Калашникова, по-украински спрашивает сложившего оружие оппонента, в каком подразделении тот проходит службу. Пленный не дал внятного ответа, после чего украинский военный расстрелял его.
На кадрах также можно заметить двоих других пленных, лежащих в снегу. Из беседы бойцов украинских сил следует, что один из взятых в плен якобы держит в руках гранату.
Неизвестно, на каком именно участке фронта было снято это видео. Несмотря на это, кадры с очевидным военным преступлением распространились по многим новостным и милитаристским Telegram-каналам.