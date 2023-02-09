Украинские дроны атаковали Брянскую область под покровом ночи

Тем временем силовики уничтожили группу бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции в Ставрополье. Накануне вечером в границах хутора Петровский Ставропольского края был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщали в управлении ФСБ.