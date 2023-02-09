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Украинские дроны атаковали Брянскую область под покровом ночи

Происшествия
Украинские дроны атаковали Брянскую область под покровом ночи

Беспилотники армии Украины в количестве девяти штук атаковали Брянскую область ночью в четверг, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Все дроны удалось уничтожить силами российской противовоздушной обороны.

По словам Богомаза, системы ПВО перехватили вражеские цели в Стародубском муниципальном округе. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, сообщил губернатор.

Тем временем силовики уничтожили группу бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции в Ставрополье. Накануне вечером в границах хутора Петровский Ставропольского края был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщали в управлении ФСБ.
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