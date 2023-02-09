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Врачи спасли человека, который считался погибшим при взрыве газа в Новосибирске

Происшествия
Врачи спасли человека, который считался погибшим при взрыве газа в Новосибирске

Медикам удалось реанимировать человека, считавшегося погибшим в результате взрыве газа в многоквартирной «панельке» в Новосибирске. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов.

По словам Орлова, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться еще три человека. В данный момент их поисками заняты спасательные службы.

«Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточненным данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших», — сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предварительно, взрыв в жилой пятиэтажке в столице Сибири мог прогреметь из-за утечки газа или неисправности газового оборудования. На место происшествия выезжал региональный прокурор Александр Бучман, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.
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