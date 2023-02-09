Российские войска показали мощный огонь из «Града» по позициям ВСУ

Солдаты произвели огонь по позициям украинских боевиков под Авдеевкой. В общей сложности они выпустили по координатам противника 40 снарядов из «Града». В результате ВСУ было нанесено огневое поражение. Военнослужащие наблюдали за обстрелом с помощью современного российского оптико-электронного комплекса «Ирония».