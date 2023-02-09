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Российские войска показали мощный огонь из «Града» по позициям ВСУ

Армия
Российские войска показали мощный огонь из «Града» по позициям ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России ударили целым пакетом из снарядов реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинских войск. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.

Солдаты произвели огонь по позициям украинских боевиков под Авдеевкой. В общей сложности они выпустили по координатам противника 40 снарядов из «Града». В результате ВСУ было нанесено огневое поражение. Военнослужащие наблюдали за обстрелом с помощью современного российского оптико-электронного комплекса «Ирония».

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении снарядов РСЗО HIMARS средствами противовоздушной обороны. В общей сложности за сутки было ликвидировано 11 ракет.
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