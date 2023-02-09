Спасатели обнаружили женщину под завалами жилого дома в Новосибирске

Все новые подразделения спасателей Новосибирска продолжают прибыть на место происшествия. Главной задачей сейчас является разбор завалов в кратчайшие сроки, так как высока вероятность, что под руинами еще есть живые люди. Для более продуктивной поисковой работой к выполнению задачи были привлечены кинологические расчеты.