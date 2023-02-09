Спасатели обнаружили женщину под завалами жилого дома в Новосибирске

Поисково-спасательная операция на месте взрыва газа в жилом доме Новосибирска продолжается. Под завалами была найдена женщина, которую оперативно вытащили на поверхность, сообщили в МЧС.
По информации ведомства, подавала признаки жизни. Спасатели сдвинули плиту при помощи автолестницы и вызволили женщину. Ей оказали первую медицинскую помощь на месте ЧП, а затем увезли в больницу.
Все новые подразделения спасателей Новосибирска продолжают прибыть на место происшествия. Главной задачей сейчас является разбор завалов в кратчайшие сроки, так как высока вероятность, что под руинами еще есть живые люди. Для более продуктивной поисковой работой к выполнению задачи были привлечены кинологические расчеты.
Ранее спасателям удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва газа в панельном доме. На месте ЧП организована психологическая помощь пострадавшим.