Пожар на 300 «квадратов», обрушение подъездов, погибший: что известно о взрыве газа в Новосибирске

При этом некоторые новосибирцы начали строить догадки. По их словам, запах гари слышался в доме еще день назад. Один из жильцов и вовсе ощущал его за 12 минут до трагедии. Некоторые же видели неизвестных людей, которые пытались проникнуть в подъезд под видом сотрудников аварийных служб.