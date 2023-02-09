Пожар на 300 «квадратов», обрушение подъездов, погибший: что известно о взрыве газа в Новосибирске

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на Линейной улице в Новосибирске. В результате происшествия погиб человек. Редакция ФАН собрала всю актуальную информацию, известную на данный момент.
Спасательные работы были организованы сразу по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Занялись этим вопросом руководитель ГУ МЧС НСО Виктор Орлов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Глава региона также сообщил, что в результате ЧП был обрушен целый подъезд. Позже выяснилось, что рухнул и второй. Всего разрушено оказалось 15 квартир. Предположительно, очаг возгорания находился на третьем этаже пятиэтажного дома.
Взрыв газа спровоцировал пожар на площади 300 квадратных метров. Для его ликвидации были привлечены 197 человек и 61 единица специальной техники. Также на месте работают 13 автомобилей скорой помощи. Помощь оказывает Сибирский спасательный центр МЧС России с бригадами кинологов. Для разбора завалов привлекли тяжелую технику.
Предварительной причиной взрыва газа называется неисправность газового оборудования. Рассматривается также утечка газа.
Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области отчитались о погибших и пострадавших. Изначально сообщалось, что в результате пожара погибли два человека. Однако позднее стало известно, что врачи буквально вытащили с того света одного из пострадавших. Семь человек получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах города.
Представители администрации Новосибирска прибыли на место происшествия. Как передает мэрия, жильцов пятиэтажного дома расселят.
СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Координацией действий ведомства занимается и. о. главы СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов. Вместе с ним работает прокурор региона Александр Бучман.
На данный момент спасатели продолжают разгребать завалы. По предварительным данным, под ними находятся люди. Одним из пострадавших может быть ребенок.
Для жильцов, оказавшихся в беде, МЧС открыло горячую линию. Обратиться можно не только за информацией о близких, но и за психологической помощью.
При этом некоторые новосибирцы начали строить догадки. По их словам, запах гари слышался в доме еще день назад. Один из жильцов и вовсе ощущал его за 12 минут до трагедии. Некоторые же видели неизвестных людей, которые пытались проникнуть в подъезд под видом сотрудников аварийных служб.
На данный момент возгорание ликвидировано. Спасатели продолжают работу и достают из-под завалов живых людей. За обновлениями следите на сайте ФАН.