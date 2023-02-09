Sky: ВВС Великобритании сомневаются в возможности подготовки украинских летчиков

Трудности связаны с тем, что британская армия испытывает нехватку инструкторов. Как сообщил источник телеканала, ВВС королевства не могут подготовить даже собственных пилотов. В связи с этим они сомневаются, что им удастся обучить украинских летчиков в сжатые сроки. Более того, источник Sky News поставил под вопрос передачу британских истребителей ВСУ.

