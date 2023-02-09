Sky: ВВС Великобритании сомневаются в возможности подготовки украинских летчиков

Военно-Воздушные Силы Великобритании не уверены, что смогут обучить летчиков украинских войск управлению западными истребителями. Об этом говорится в материале телеканала Sky News.
Трудности связаны с тем, что британская армия испытывает нехватку инструкторов. Как сообщил источник телеканала, ВВС королевства не могут подготовить даже собственных пилотов. В связи с этим они сомневаются, что им удастся обучить украинских летчиков в сжатые сроки. Более того, источник Sky News поставил под вопрос передачу британских истребителей ВСУ.
«Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке», — сообщил он.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак озвучил сроки поставки танков Challenger 2 на Украину. По его словам, Киев получит данную бронетехнику уже к марту.