Спасатели ликвидировали открытое горение на месте взрыва газа в Новосибирске

Открытое горение удалось ликвидировать на месте взрыва газа в пятиэтажной «панельке» в Новосибирске, сообщили в Telegram-канале МЧС России. На месте происшествия работают психологи чрезвычайного ведомства, оказывая поддержку пострадавшим и их близким.
После взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной обрушился третий подъезд дома, оказались разрушены 15 квартир. Власти и экстренные службы сообщали о минимум двух погибших и семерых пострадавших, в числе которых есть несовершеннолетний.
«Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В МЧС добавили, что для оперативного контроля за ситуацией и обнаружения очага возгорания применили беспилотную авиационную систему, оснащенную тепловизором.
Ранее на место трагедии выехал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. По факту взрыва газа в доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело.