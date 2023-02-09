Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели ликвидировали открытое горение на месте взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение на месте взрыва газа в Новосибирске

Открытое горение удалось ликвидировать на месте взрыва газа в пятиэтажной «панельке» в Новосибирске, сообщили в Telegram-канале МЧС России. На месте происшествия работают психологи чрезвычайного ведомства, оказывая поддержку пострадавшим и их близким.

После взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной обрушился третий подъезд дома, оказались разрушены 15 квартир. Власти и экстренные службы сообщали о минимум двух погибших и семерых пострадавших, в числе которых есть несовершеннолетний.

«Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС добавили, что для оперативного контроля за ситуацией и обнаружения очага возгорания применили беспилотную авиационную систему, оснащенную тепловизором.

Ранее на место трагедии выехал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. По факту взрыва газа в доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело.
новосибирская область мчс россии новосибирск взрыв газа в доме
Военкоры ФАН
Лучшие в аду