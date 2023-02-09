Регина Тодоренко пожаловалась на череду проблем в жизни

После рождения второго ребенка Тодоренко не дала себе возможности восстановиться и сразу начала работать. Лишь недавно она позволила себе небольшой отпуск на теплых островах, но по возвращению в Москву телеведущую ждали проблемы, передает «Вокруг ТВ».