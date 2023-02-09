Регина Тодоренко пожаловалась на череду проблем в жизни

Последние несколько месяцев стали трудными для телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сама звезда рассказала своим подписчикам в социальных сетях.
После рождения второго ребенка Тодоренко не дала себе возможности восстановиться и сразу начала работать. Лишь недавно она позволила себе небольшой отпуск на теплых островах, но по возвращению в Москву телеведущую ждали проблемы, передает «Вокруг ТВ».
Так, Тодоренко не может договориться со своим супругом Владом Топаловым по поводу воспитания сыновей. Старший сын звездной пары демонстрирует хорошие результаты в занятиях бальными танцами, однако против такого хобби выступает его отец.
Телеведущая неоднократно жаловалась, что считает себя плохой матерью, поскольку не умеет отказывать своим детям. Она понимает, что ограничения необходимы, но не может ничего с собой поделать.
Тодоренко ранее отреагировала на новость о тяжелом состоянии фигуриста Романа Костомарова. По словам звезды, спортсмен вернулся с того света, но со значительными потерями.