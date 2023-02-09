Среди пострадавших при взрыве газа в Новосибирске есть ребенок

При взрыве в жилой «панельке» в столице Сибири обрушился один подъезд из четырех. Экстренные службы сообщали, что под завалами могут находиться другие жильцы. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в результате взрыва погибли минимум два человека.