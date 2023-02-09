Среди пострадавших при взрыве газа в Новосибирске есть ребенок

В числе пострадавших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске есть несовершеннолетний, сообщили в медицинских службах. Таким образом, число раненых в результате ЧП на улице Линейной возросло до семи человек.
При взрыве в жилой «панельке» в столице Сибири обрушился один подъезд из четырех. Экстренные службы сообщали, что под завалами могут находиться другие жильцы. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в результате взрыва погибли минимум два человека.
«Семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Еще двое погибли», — передает ТАСС заявление медслужб.
Для разбора завалов привлекли тяжелую технику. Сообщалось также, что после взрыва в пятиэтажке вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Спасатели отчитывались об эвакуации 50 жильцов. На место ЧП выехал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.