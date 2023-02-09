Жители разрушенного дома в Новосибирске жаловались на запах газа за 12 минут до трагедии

Жители пятиэтажки на Линейной улице в Новосибирске день назад жаловались на запах газа и подозрительных людей, пытающихся проникнуть в подъезд.
Мужчина из третьего подъезда передал жалобу в Облгаз на утечку газа, которую якобы устранили. Также он заметил людей, похожих на мошенников. По его словам, некоторые личности под видом аварийной бригады пытались попасть внутрь подъезда для «проверки и устранения» опасности.
Еще один житель дома сообщил о подозрительном запахе газа за 12 минут до взрыва. По предварительной информации, здание было подключено к газопроводу сразу после постройки.
В результате ЧП погибли два человека, еще пятеро получили ранения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.