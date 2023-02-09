Жители разрушенного дома в Новосибирске жаловались на запах газа за 12 минут до трагедии

Мужчина из третьего подъезда передал жалобу в Облгаз на утечку газа, которую якобы устранили. Также он заметил людей, похожих на мошенников. По его словам, некоторые личности под видом аварийной бригады пытались попасть внутрь подъезда для «проверки и устранения» опасности.