Власти Новосибирска расселят жильцов пятиэтажного дома после взрыва газа

Администрация Новосибирска намерена расселить жильцов пятиэтажного дома, где произошел взрыв газа. Информацию об этом передает ТАСС со слов представителей мэрии города.
Известно, что из-за взрыва газа произошло обрушение двух подъездов. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще пять человек получили травмы. Предварительной причиной взрыва является утечка газа или неисправность газового оборудования.
«Будет расселение», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Известно, что на место взрыва выехала бригада кинологов с собаками. Они будут искать людей, которые могут находиться под завалами дома.