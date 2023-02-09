Тяжелую технику привлекли для разбора завалов после взрыва газа в Новосибирске

Тяжелая техника направляется для помощи в разборе завалов после взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска. К поиску пострадавших уже приступили кинологические расчеты Сибирского спасательного центра МЧС России, сообщили власти.
Под утро 9 февраля газ взорвался в жилой «панельке» на улице Линейной в Новосибирске. По информации экстренных служб, ЧП могло произойти вследствие утечки газа или неисправности газового оборудования.
После взрыва в четырехподъездном доме вспыхнул пожар на площади примерно 300 квадратных метров, сообщали в МЧС. Спасателям также удалось эвакуировать порядка 50 человек.
В результате ЧП обрушился третий подъезд дома на Линейной, сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. На место происшествия также выехал областной прокурор Александр Бучман.