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Тяжелую технику привлекли для разбора завалов после взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Тяжелую технику привлекли для разбора завалов после взрыва газа в Новосибирске

Тяжелая техника направляется для помощи в разборе завалов после взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска. К поиску пострадавших уже приступили кинологические расчеты Сибирского спасательного центра МЧС России, сообщили власти.

Под утро 9 февраля газ взорвался в жилой «панельке» на улице Линейной в Новосибирске. По информации экстренных служб, ЧП могло произойти вследствие утечки газа или неисправности газового оборудования.

После взрыва в четырехподъездном доме вспыхнул пожар на площади примерно 300 квадратных метров, сообщали в МЧС. Спасателям также удалось эвакуировать порядка 50 человек.

В результате ЧП обрушился третий подъезд дома на Линейной, сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. На место происшествия также выехал областной прокурор Александр Бучман.
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