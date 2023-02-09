Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Линейной. Трагедия произошла в ночь на 9 февраля.
После взрыва обрушились два подъезда дома и начался пожар на площади 300 квадратных метров. Разрушенными оказались 15 квартир. В настоящее время известно о двух погибших, число пострадавших уточняется.
На месте трагедии работают спасатели, врачи скорой помощи, следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты. Работу правоохранителей координирует и. о. главы СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов.