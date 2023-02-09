Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МЧС открыло горячую линию для помощи пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске

Происшествия
МЧС открыло горячую линию для помощи пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске

Главное управление МЧС России открыло горячую линию на базе телефона доверия для обращений граждан за помощью после взрыва газа в Новосибирске. Звонки принимаются по номеру 8 (383) 23-99-999.

Люди могут уточнить на горячей линии самую актуальную информацию по поводу ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в данном доме. Кроме этого, принимаются обращения за психологической помощью.

Сейчас по адресу Красный проспект 83/1 на базе средней общеобразовательной школы №85 функционирует пункт обогрева. Все подробности можно узнать, позвонив на горячую линию.

При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли два человека. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия.
мчс взрыв газа новосибирск горячая линия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду