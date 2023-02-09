МЧС открыло горячую линию для помощи пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске

Главное управление МЧС России открыло горячую линию на базе телефона доверия для обращений граждан за помощью после взрыва газа в Новосибирске. Звонки принимаются по номеру 8 (383) 23-99-999.
Люди могут уточнить на горячей линии самую актуальную информацию по поводу ЧП, а также выяснить судьбу своих родственников, проживающих в данном доме. Кроме этого, принимаются обращения за психологической помощью.
Сейчас по адресу Красный проспект 83/1 на базе средней общеобразовательной школы №85 функционирует пункт обогрева. Все подробности можно узнать, позвонив на горячую линию.
При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли два человека. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия.