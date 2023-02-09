Взрыв газа разрушил 15 квартир в жилой пятиэтажке в Новосибирске

Обрушение многоэтажных перекрытий жилого дома произошло после взрыва газа в Новосибирске. Разрушенными оказались 15 квартир, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
В результате взрыва обрушились перекрытия с первого по пятый этажи. Кроме того, с пятого по третий этажи произошло обрушение из-за пожара, уточнил собеседник агентства.
Предварительно установлено, что эпицентр взрыва располагался в квартире второго подъезда на третьем этаже. В настоящее время известно о двух погибших и шести пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Спасатели продолжают разбор завалов.