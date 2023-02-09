Прокурор Бучман отправился на место взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман выехал в облцентр на место взрыва газа в жилой пятиэтажке, передает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска». На место ЧП также прибыли сотрудники Следственного комитета.
Газ в пятиэтажном панельном доме по улице Линейной в Новосибирске взорвался под утро в четверг. На данный момент известно, что в результате ЧП погибли два человека и пострадали еще пятеро, сообщали власти и региональный Минздрав.
«На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи Новосибирской области и пять автомобилей негосударственных медицинских служб», — писал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Травников.
В экстренных службах назвали утечку газа или неисправность газового оборудования предварительными причинами взрыва в жилой пятиэтажке. Разбор завалов на улице Линейной продолжается, сообщалось об эвакуации порядка 50 жителей.