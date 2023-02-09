Кинологи помогут искать застрявших под завалами жителей пятиэтажки в Новосибирске

Группировка Сибирского спасательного центра МЧС России с бригадами кинологов выехали на место взрыва газа в Новосибирске. Они помогут обнаружить находящихся под завалами людей.
ЧП произошло в 03:43. Взрыв обрушил подъезд дома, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 197 сотрудников МЧС и 61 единица спецтехники.
В результате взрыва погибли минимум два человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Информация об их состоянии не поступала. На место происшествия выехал прокурор Тульской области Александр Бучман, губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.