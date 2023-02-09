Кинологи помогут искать застрявших под завалами жителей пятиэтажки в Новосибирске

В результате взрыва погибли минимум два человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Информация об их состоянии не поступала. На место происшествия выехал прокурор Тульской области Александр Бучман, губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.