Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

Минимум пять человек получили травмы в результате взрыва газа в жилой пятиэтажной «панельке» в столице Сибири. Об увеличении количества раненых отчитались в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
Тем временем в региональных экстренных службах сообщили, что число погибших в результате ЧП возросло до двух человек. Разбор завалов на месте взрыва газа продолжается.
«Еще плюс один пострадавший — отравление угарным газом», — передает ТАСС заявление представителя областного Минздрава.
В результате взрыва обрушился третий подъезд четырехподъездного дома по улице Линейной в Новосибирске. Глава региона Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщал, что на место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб. Новосибирские больницы приведены в готовность для приема пострадавших, писал губернатор.