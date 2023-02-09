Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

В результате взрыва обрушился третий подъезд четырехподъездного дома по улице Линейной в Новосибирске. Глава региона Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщал, что на место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб. Новосибирские больницы приведены в готовность для приема пострадавших, писал губернатор.