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Экстренные службы назвали предварительную причину взрыва в доме в Новосибирске

Происшествия
Экстренные службы назвали предварительную причину взрыва в доме в Новосибирске

Утечка газа или неисправность газового оборудования являются предварительными причинами взрыва в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Взрыв газа произошел 9 февраля около 03:43 (23:43 по московскому времени 8 февраля). Произошедшее спровоцировало обрушение среднего подъезда и пожар площадью 300 квадратных метра.

В настоящее время известно двух погибших и пяти пострадавших. На месте трагедии работают 13 карет скорой помощи и и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Спасатели уже эвакуировали из пятиэтажки 50 человек.
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