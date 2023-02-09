Более десяти карет «скорой» приехали к месту взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

Сигнал о взрыве газа поступил на пульты диспетчеров утром 9 февраля. После ЧП произошло обрушение третьего подъезда в четырехподъездной пятиэтажке. Отмечается, что в каждой из парадной находится по 15 квартир. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека и пострадали еще пятеро.