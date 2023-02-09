Более десяти карет «скорой» приехали к месту взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

В Новосибирске тринадцать автомобилей скорой помощи прибыли на улицу Линейную, где произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. В «панельке» обрушился подъезд, производится разбор завалов и поиск пострадавших, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Сигнал о взрыве газа поступил на пульты диспетчеров утром 9 февраля. После ЧП произошло обрушение третьего подъезда в четырехподъездной пятиэтажке. Отмечается, что в каждой из парадной находится по 15 квартир. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека и пострадали еще пятеро.
«На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи Новосибирской области и пять автомобилей негосударственных медицинских служб», — написал губернатор Травников.
По словам главы региона, все медучреждения города приведены в готовность для приема пострадавших. Ранее стало известно, что после взрыва газа в доме на улице Линейной вспыхнул пожар.