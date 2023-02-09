Корвет Тихоокеанского флота ликвидировал корабль «противника» на учениях в Японском море

Экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провел военные учения в Японском море. В рамках мероприятия был уничтожен корабль условного противника, об этом сообщили представители ТОФ.
Судно вышло из главной базы Тихоокеанского флота в морской полигон в среду. Во время учений экипаж отработал действия по тревоге на боевых постах при прохождении узкости. Помимо этого, моряки тренировались по связи и борьбе за живучесть.
Корабль «противника» открыл огонь по корвету зенитными ракетами. Впоследствии он был уничтожен артиллерийским залпом из установки АК-630М.
«Боевые расчеты корвета привели вооружение в готовность к применению в соответствии с обстановкой», — сообщили в ТОФ.
Ранее Росгвардия провела учения по противодействию подводным диверсантам в Финском заливе. Водолазы тренировались искать взрывные устройств как в воде, так и на подводной части корпусов кораблей.