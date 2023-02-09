МЧС опубликовало видео с места обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска

Взрыв газа произошел в одном из пятиэтажных домов Новосибирска. МЧС России опубликовало видеокадры с места произошедшего.
По информации губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, газ взорвался в доме, расположенном на улице Линейной в Заельцовском районе. Он поручил мэру Анатолию Локтю, заместителю Сергею Семке и главе ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы.
В результате взрыва газа начался пожар на площади 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение здания. На месте ЧП работают почти 200 спасателей и 61 единица спецтехники. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.