Коммунальные службы проигнорировали прогноз о сильном ветре и гололеде в Петербурге

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируется в Петербурге 9 февраля. В связи с непогодой в городе действует «желтый» уровень опасности, который сохранится до 13:00 четверга.
Ветер повышает риск получения травм пешеходами на скользкой дороге. Из-за перепадов температуры воздуха в Петербурге уже не первый день наблюдается сильный гололед. Коммунальные службы могли бы обезопасить граждан, если бы чистили улицы от снега, обрабатывали дороги и тротуары. Однако в городе по-прежнему редко можно встретить технику и дворников.
Жители Северной столицы неоднократно жаловались на недостаточное количество снегоуборочной техники и халатность со стороны коммунальщиков. Но местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым делают вид, что не видят проблем.