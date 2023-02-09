Коммунальные службы проигнорировали прогноз о сильном ветре и гололеде в Петербурге

Ветер повышает риск получения травм пешеходами на скользкой дороге. Из-за перепадов температуры воздуха в Петербурге уже не первый день наблюдается сильный гололед. Коммунальные службы могли бы обезопасить граждан, если бы чистили улицы от снега, обрабатывали дороги и тротуары. Однако в городе по-прежнему редко можно встретить технику и дворников.