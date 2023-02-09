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Пожар в 300 «квадратов» вспыхнул на месте взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

Происшествия
Пожар в 300 «квадратов» вспыхнул на месте взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска

Газ взорвался в жилой пятиэтажной «панельке» в столице Сибири, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области. В результате ЧП вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров.

В результате взрыва обрушился целый подъезд пятиэтажки на улице Линейной. На месте взрыва работает личный состав МЧС России в составе 197 человек и 61 единицы спецтехники, а также экстренные службы. Из здания эвакуированы 50 человек.

«Предварительно, площадь пожара - 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в результате ЧП есть пострадавшие, сообщалось также минимум об одном погибшем. Остальная информация уточняется.

Сигнал о взрыве газа поступил в 03:43 по московскому времени. В данный момент спасатели заняты тушением горящих квартир, разбором завалов и проверкой рядом расположенных квартир.
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