Два человека погибли при взрыве газа в подъезде жилого дома в Новосибирске

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом сообщили в экстренных службах города.
Также известно, что четыре человека пострадали. На месте трагедии работают скорая помощь, сотрудники МЧС и пожарные расчеты.
Газ взорвался в доме на улице Линейная в Заельцовском районе. В результате на месте происшествия началось сильное возгорание. Сейчас экстренные службы устраняют последствия инцидента.
Губернатор региона Андрей Травников держит ситуацию на контроле. Он поручил местным властям помочь с организацией работы спасателей и медиков.
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что здание пятиэтажки частично обрушилось.