Здание жилого дома частично обрушилось после взрыва газа в Новосибирске

Взрыв газа произошел на улице Литейной Заельцовского района Новосибирска. В результате происшествия частично обрушился жилой дом.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео возгорания, которое последовало за взрывом. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг.
Информация о пострадавших и жертвах уточняется. Губернатор области Андрей Травников поручил местным властям организовать спасательные работы и необходимую помощь жителям. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.