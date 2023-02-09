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Здание жилого дома частично обрушилось после взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Здание жилого дома частично обрушилось после взрыва газа в Новосибирске

Взрыв газа произошел на улице Литейной Заельцовского района Новосибирска. В результате происшествия частично обрушился жилой дом.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео возгорания, которое последовало за взрывом. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг.

Информация о пострадавших и жертвах уточняется. Губернатор области Андрей Травников поручил местным властям организовать спасательные работы и необходимую помощь жителям. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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