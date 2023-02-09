Подъезд пятиэтажки обрушился после взрыва газа в Новосибирске

В пятиэтажном панельном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа, сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале. В результате ЧП также обрушился целый подъезд.
По словам главы региона, происшествие случилось на улице Линейной. Травников также сообщил, что в результате взрыва газа имеются пострадавшие.
«Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал губернатор Новосибирской области.
Очевидцы произошедшего в соцсетях сообщили, что на месте взрыва вспыхнул пожар. В районе происшествия работают спасатели и экстренные службы.