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Подъезд пятиэтажки обрушился после взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Подъезд пятиэтажки обрушился после взрыва газа в Новосибирске

В пятиэтажном панельном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа, сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале. В результате ЧП также обрушился целый подъезд.

По словам главы региона, происшествие случилось на улице Линейной. Травников также сообщил, что в результате взрыва газа имеются пострадавшие.

«Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал губернатор Новосибирской области.

Очевидцы произошедшего в соцсетях сообщили, что на месте взрыва вспыхнул пожар. В районе происшествия работают спасатели и экстренные службы.
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