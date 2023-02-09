Актер Алексей Гаврилов вспомнил, как ему пришлось выживать на Украине в 90-х годах

Актер Алексей Гаврилов, известный по сериалу «Универ», застал распад Советского союза в Крыму. По его словам, детство из-за этого выдалось непростым, и иногда приходилось буквально выживать.
Тогда Крым был в составе Украины, поэтому Гаврилов и его семья «на своей шкуре» прочувствовали национализм и бандитизм. Особенно тяжко пришлось отцу актера, который будучи военным отказался присягать Киеву, передает Пятый канал.
«У меня семья была в Крыму, в городе Керчь. И вот, наверное, с 1994 года моя семья там пыталась выжить, потому что мой папа военный и он не принимал присягу Киеву», — вспомнил Гаврилов.
В крымской школе, добавил актер, его заставляли учить украинский язык. Отец же, напротив, любил русскую культуру и литературу.