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Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске

Происшествия
Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске

В пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Заельцовском районе Новосибирска раздался взрыв газа. Информацию сообщили в ГУ МЧС.

Очевидцы происшествия опубликовали кадры с места событий. На снимках видно, как в небо поднялись плотные столбы дыма. В данный момент к дому направлены пожарные расчеты и скорая помощь.

Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске

Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Губернатор региона Андрей Травников поручил заместителю Сергею Семке, руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю организовать спасательные работы и оказание первой медицинской помощи.
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