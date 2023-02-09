Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске

В пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Заельцовском районе Новосибирска раздался взрыв газа. Информацию сообщили в ГУ МЧС.
Очевидцы происшествия опубликовали кадры с места событий. На снимках видно, как в небо поднялись плотные столбы дыма. В данный момент к дому направлены пожарные расчеты и скорая помощь.
Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Губернатор региона Андрей Травников поручил заместителю Сергею Семке, руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю организовать спасательные работы и оказание первой медицинской помощи.