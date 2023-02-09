Компания Walt Disney планирует массовые сокращения сотрудников

Американская компания The Walt Disney намерена реорганизоваться в три подразделения и уволить семь тысяч сотрудников. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на гендиректора студии Роберта Айгера.
Каждое подразделение компании будет заниматься своими обязанностями. Первое из них будет отвечать за развлекательный контент и телевидение, второе — за спортивные программы, а третье — за тематические парки, мерч и круизные лайнеры.
По словам самого Айгера, решение по реорганизации нацелено на увеличение прибыли The Walt Disney. Так компания надеется сэкономить 5,5 миллиарда долларов.
Студия Disney ранее привлекла дополнительные инвестиции в научно-фантастический сериал «Доктор Кто». За счет этого проект может получить новые спин-оффы.