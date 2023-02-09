Автоюрист Смирнов напомнил водителям о правилах движения задним ходом

Движение задним ходом является опасным маневром. Что нужно помнить водителям, рассказал в беседе с радио Sputnik автоюрист Сергей Смирнов.
В первую очередь водителю необходимо снизить скорость и смотреть во все зеркала автомобиля. При движении задним ходом следует обращать внимание на сигналы датчиков парковки. Если автолюбитель не уверен в безопасности маневра, он может обратиться за помощью к третьим лицам.
«Как правило, задним ходом мы двигаемся на парковке у магазина или во дворе, и всегда есть опасность, что под колеса может попасть, например, ребенок. Из-за небольшого роста он может оказаться вне зоны, которая отражается в зеркалах», — добавил Смирнов.
В некоторых случаях водителя могут привлечь к ответственности. Речь идет о ситуациях, когда автомобилист случайно задевает чужую машину и покидает место ДТП. Юрист напомнил, что двигаться задним ходом запрещено на перекрестах, пешеходных переходах, мостах и скоростных трассах.