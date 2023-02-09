Автоюрист Смирнов напомнил водителям о правилах движения задним ходом

В первую очередь водителю необходимо снизить скорость и смотреть во все зеркала автомобиля. При движении задним ходом следует обращать внимание на сигналы датчиков парковки. Если автолюбитель не уверен в безопасности маневра, он может обратиться за помощью к третьим лицам.