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Автоюрист Смирнов напомнил водителям о правилах движения задним ходом

Общество
Автоюрист Смирнов напомнил водителям о правилах движения задним ходом

Движение задним ходом является опасным маневром. Что нужно помнить водителям, рассказал в беседе с радио Sputnik автоюрист Сергей Смирнов.

В первую очередь водителю необходимо снизить скорость и смотреть во все зеркала автомобиля. При движении задним ходом следует обращать внимание на сигналы датчиков парковки. Если автолюбитель не уверен в безопасности маневра, он может обратиться за помощью к третьим лицам.

«Как правило, задним ходом мы двигаемся на парковке у магазина или во дворе, и всегда есть опасность, что под колеса может попасть, например, ребенок. Из-за небольшого роста он может оказаться вне зоны, которая отражается в зеркалах», — добавил Смирнов.

В некоторых случаях водителя могут привлечь к ответственности. Речь идет о ситуациях, когда автомобилист случайно задевает чужую машину и покидает место ДТП. Юрист напомнил, что двигаться задним ходом запрещено на перекрестах, пешеходных переходах, мостах и скоростных трассах.
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