Anadolu: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 12 тысяч

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции утром 6 февраля. В результате катастрофы зафиксированы обрушения тысячи домов. Одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп. В середине дня произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 7,7.