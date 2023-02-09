Anadolu: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 12 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12,3 тысячи. Обновленную информацию уточнило агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции утром 6 февраля. В результате катастрофы зафиксированы обрушения тысячи домов. Одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп. В середине дня произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 7,7.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу сильнейшей с 1939 года. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. На помощь Турции пришли Россия, Франция, Азербайджан и другие страны.