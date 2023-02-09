Зеленский указал на изменения в позиции Макрона относительно России

Главы государств провели совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже. Ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя унижать. Французский лидер предупреждал, что в дальнейшем Западу придется сотрудничать с Москвой. Однако, по словам Зеленского, Макрон «реально изменил» свое отношение к России.